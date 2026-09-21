Победителей викторины «Хлеб Ямала» ждут подарки в пунктах выдачи

В воскресенье, 20 сентября, стали известны имена победителей викторины «Хлеб Ямала». Забрать свои подарки северяне могут в пунктах выдачи, список которых предоставили организаторы.
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