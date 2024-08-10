В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» в Ненецком автономном округе состоялось спортивное мероприятие для молодежи

В рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции совместно с общественниками и региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» организовали для подрастающего поколения округа спортивное мероприятие на базе Детско-юношеского центра «Лидер».