В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» в Ненецком автономном округе состоялось спортивное мероприятие для молодежи

В рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции совместно с общественниками и региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» организовали для подрастающего поколения округа спортивное мероприятие на базе Детско-юношеского центра «Лидер».
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