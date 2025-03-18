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Петербургский дневник

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Кинолог Голубев: чипирование позволит установить виновного в самовыгуле собаки

Кинолог Голубев: чипирование позволит установить виновного в самовыгуле собаки

По его словам, необходимо создать систему идентификации животных и их владельцев Хозяева должны нести ответственность за своих питомцев и ни в коем случае не оставлять их на самовыгуле, но пока отсутствует возможность точно определить, кого именно следует считать виноватым в том, что собака гуляет сама по себе, и кто должен нести уголовную ответственность, если она кому-то навредит, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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