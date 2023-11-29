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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин после игры с «Торпедо»: «Тренер Беличик говорил: «Статистика – для неудачников. Для сильных – счет на табло»

«Локомотив» уступил со счетом 2:3 по буллитам. – Могу отметить в игре два момента. Во-первых, отыгрались 0:2, проявили характер, молодцы.

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