Роботакси: дамба разрушается, в итоге наверняка прорвёт

Мой водительский опыт — что-то около 250 тысяч километров. За это время я успел побывать в нескольких мелких ДТП, виновником которых был преимущественно сам.
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