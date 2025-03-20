Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Валерий Евстафьев
    1. Посыл статьи считаю неверным: надо не жизнеописывать кривляния молодого беса, а надо исследовать причину, породивш...Дегенерат-недоком...
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Роботакси: дамба разрушается, в итоге наверняка прорвёт

Роботакси: дамба разрушается, в итоге наверняка прорвёт

Мой водительский опыт — что-то около 250 тысяч километров. За это время я успел побывать в нескольких мелких ДТП, виновником которых был преимущественно сам.

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