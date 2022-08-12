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ЦБ РФ оценит целесообразность снижения ставки во 2 полугодии 2022 года

ЦБ РФ оценит целесообразность снижения ставки во 2 полугодии 2022 года

Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года, говорится в опубликованном на сайте регулятора проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

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