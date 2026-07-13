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Царьград

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46 водителей боролись за победу в конкурсе профмастерства в Самаре

46 водителей боролись за победу в конкурсе профмастерства в Самаре

В Самаре подведены итоги XXIII областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. В соревнованиях приняли участие 46 водителей из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Отрадного и Жигулевска.

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