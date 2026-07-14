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Пронедра

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Белорусский супермаркет глазами российского туриста

Белорусский супермаркет глазами российского туриста

Путешествие в другую страну — это не только музеи, достопримечательности и прогулки по улицам. Иногда самый любопытный рассказ о жизни народа можно получить в самом обычном месте — в продуктовом магазине.

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