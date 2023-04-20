«Известия» показали артиллерийские дуэли с ВСУ на марьинском направлении

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на передовых позициях российских сил на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) и показал, как военные ежедневно ведут артиллерийские дуэли с украинскими националистами.
Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на передовых позициях российских сил на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) и показал, как военные ежедневно ведут артиллерийские дуэли с украинскими националистами.
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