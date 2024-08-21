В Новосибирске построят завод по выпуску виниловых пластинок

Кому могут быть нужны виниловые пластинки в век технологий и технического прогресса, когда звук стал настолько виртуальным, а его физические носители практически вытеснены с рынка? На самом деле, спрос на пластинки растет.
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