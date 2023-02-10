Запорожская АЭС не пострадала при обстреле ВСУ пригорода Энергодара

Артиллерия ВСУ нанесла удар по пригороду Энергодара в Запорожской области, Запорожская АЭС не пострадала, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета областной администрации Владимир Рогов 11 февраля РИА Новости.