smi.today

4 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Лучше всего было бы НЕ "заблокировать" вооружение, А УНИЧТОЖИТЬ ЕГО. Или приказа не было?Минобороны России...
  • лина любимцева
    Наверное, с ума сошел Филиппенко....Режиссер Бортко п...
  • Александр Ляшенко
    Сообщение «Роскосмос» заявил о разгерметизации «Прогресса МС-21» появились сначала у ублюдков из "на Общественная слу...«Роскосмос» заяви...

Запорожская АЭС не пострадала при обстреле ВСУ пригорода Энергодара

Запорожская АЭС не пострадала при обстреле ВСУ пригорода Энергодара

Артиллерия ВСУ нанесла удар по пригороду Энергодара в Запорожской области, Запорожская АЭС не пострадала, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета областной администрации Владимир Рогов 11 февраля РИА Новости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх