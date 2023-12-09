У угонщика проснулась совесть: вернул авто, извинился и выдал «компенсацию»

Владелец небольшого уличного кафе Варун Чада был шокирован, когда его пикап Holden Colorado (Chevrolet Trailblazer) пропал со стоянки, но еще больше он удивился, когда автомобиль вернули через несколько дней.
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