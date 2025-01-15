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Царьград

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Кричал и матерился: В аэропорту Перми задержан гонщик "Арт Ралли" Афонькин

Кричал и матерился: В аэропорту Перми задержан гонщик "Арт Ралли" Афонькин

Полиция взяла Михаила Афонькина за хулиганствоТелеграм-канал "SHOT" утверждает, что в аэропорту Перми задержали гонщика-штурмана "Арт Ралли" Михаила Афонькина.

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