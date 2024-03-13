Доктор Мясников рассказал о вреде частых обследований

Специалист считает, что пациенты и врачи нередко усердствуют с дополнительными обследованиями.По словам теледоктора Александра Мясникова, в результате чрезмерно частых и глубоких обследований медики находят у своих пациентов некоторые отклонения.
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