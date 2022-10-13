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Евросоюз хочет арендовать плавучие электростанции из-за энергокризиса

Евросоюз хочет арендовать плавучие электростанции из-за энергокризиса

Электростанции функционируют на сжиженном природном газе, мазуте или биодизеле.Власти Евросоюза проводят переговоры об аренде гигантских плавучих электростанций, так как ожидают сложностей с поставками энергии в зимний период, пишет Bloomberg.

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