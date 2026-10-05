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FAZ: Украине не хватит до €70 млрд на финансовые нужды в следующем году

FAZ: Украине не хватит до €70 млрд на финансовые нужды в следующем году

Украине в 2027 году не хватит до €70 млрд для покрытия финансовых нужд, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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