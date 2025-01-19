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МЧС и минтранс дали измененный график работы переправ через Оку

МЧС и минтранс дали измененный график работы переправ через Оку

У Фатьяновки переправа не работает 19 января с 9:40, предупредили в МЧС. "Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога", - обавили в ведомстве и посоветовали внимательно следить за знаками на пути.

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