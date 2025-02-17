По миру сведения
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По миру сведения

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17.02.25==Межконфессиональный мир – как разные культуры уживаются в Беларуси? Рассказали эксперты

17.02.25==Межконфессиональный мир – как разные культуры уживаются в Беларуси? Рассказали эксперты

Межконфессиональный мир. Как в Беларуси уживаются больше двух десятков религиозных конфессий? В чем главная духовная миссия? И переживает ли мир глобальный кризис веры? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся представители разных конфессий, теологов и духовных практиков.

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