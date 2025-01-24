Нельзя вести войну, имея целью не победу, а переговоры

Семен Демин

Однако савецкие создали могучая державу, атомную бомбу, разгромили германский нацизм, полетели в космос. Одновременно эти же савецкие разрушили русскую патриархальную семью (ныне русские вымирают), сдали свою же красную империю и легли полностью под запад. Надо быть об'ективным.