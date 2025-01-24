Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нельзя вести войну, имея целью не победу, а переговоры

Я - самый объективный  в  мире человек. Если  враг  написал  правду,   я  признАю,  что он  прав,  и  процитирую его.

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Комментарии
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Семен Демин
Однако савецкие создали могучая державу, атомную бомбу, разгромили германский нацизм, полетели в космос. Одновременно эти же савецкие разрушили русскую патриархальную семью (ныне русские вымирают), сдали свою же красную империю и легли полностью под запад. Надо быть об&#39;ективным.
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Согласен с вами!
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9 час.
Андрей Тимохин
А разве  Советский Союз назывался таким корявым слоганом(савецкий). С таким корявым названием(савецкий) разве было государство?😳😳😳
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3 час.

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