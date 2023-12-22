Для астраханцев открылся шахматный клуб имени гроссмейстера Карякина

Бесплатный проект для всех желающих будет работать по выходным. В Астрахани на территории штаба общественной поддержки «Единой России» заработал шахматный клуб имени Сергея Карякина - международного гроссмейстера, чьё имя вписано в Книгу рекордов Гиннеса.
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