Для астраханцев открылся шахматный клуб имени гроссмейстера Карякина

Бесплатный проект для всех желающих будет работать по выходным. В Астрахани на территории штаба общественной поддержки «Единой России» заработал шахматный клуб имени Сергея Карякина - международного гроссмейстера, чьё имя вписано в Книгу рекордов Гиннеса.