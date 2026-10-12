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Норвегия арестовала российское судно на Шпицбергене: что известно о деле

Норвегия арестовала российское судно на Шпицбергене: что известно о деле

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что задержание российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене не следует рассматривать как спор между Москвой и Осло.

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