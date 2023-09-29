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Спички - не игрушка

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Гастроли в Грузии обернулись разочарованием. Потому что жадность - это нехорошо

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Лие Ахеджаковой в июле исполнилось 85 лет. Не знаю, все ли в этом возрасте ходят под ручку с подругой Деменцией или другом Альцгеймером, может, есть и исключения.

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