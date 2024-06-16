Смена Шойгу на Белоусова пойдёт только на пользу Армии России! Рассказываю, почему это именно так!

Партнёрская публикация Сегодня 3,1K прочитали Путин принял решение назначить Андрея Рэмовича Белоусова новым министром обороны после двух лет продолжающегося конфликта, отдав предпочтение ему среди множества военных лидеров, государственных служащих и близких к кругу принятия решений персон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Такого арабы не позволяли никому: жест арабских государств в отношении российских истребителей удивил Запад
- Новая сенсация в МВД. Откуда столько денег у генерала Волковой и ее внезапная отставка
- Белоусов сделал громкое заявление уже ставшее сенсацией. К ответу призовут всех. В правительстве РФ начинается большая чистка?
Свежие комментарии