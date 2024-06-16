Смена Шойгу на Белоусова пойдёт только на пользу Армии России! Рассказываю, почему это именно так!

Партнёрская публикация Сегодня 3,1K прочитали Путин принял решение назначить Андрея Рэмовича Белоусова новым министром обороны после двух лет продолжающегося конфликта, отдав предпочтение ему среди множества военных лидеров, государственных служащих и близких к кругу принятия решений персон.