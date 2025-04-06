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Царьград

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Армия России разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ и заводы по производству БПЛА

Армия России разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ и заводы по производству БПЛА

Центральная артиллерийская база вооружения ВСУ - всё. Минобороны России сообщило о завершении успешной операции.

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