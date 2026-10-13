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МОСИНФОРМ

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Москвичи выбрали лучшие фотографии городских достопримечательностей

Москвичи выбрали лучшие фотографии городских достопримечательностей

Более 180 тысяч москвичей приняли участие в голосовании проекта «Активный гражданин», в ходе которого выбрали лучшие фотографии достопримечательностей и архитектурных памятников столицы из раздела «Пульс столицы».

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