В каком случае находка становится кражей и как избежать проблем с законом

Лежит на земле вещь с виду полезная и никому не нужная. Почему бы ее не поднять и не присвоить себе? Ведь если что-то валяется без присмотра, то значит оно ничейное! Ведь так? На данный счет в законе даже предусмотрено специальное понятие – «находка».