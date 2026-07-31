В Москве глава МЧС Александр Куренков провел очередное заседание правкомиссии для координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в регионах.

О восстановлении поврежденных объектов отчитались представители Минстроя, Минпросвещения, Минздрава, Минтранса, Минсельхоза, Минцифры, Минэнерго, Минтруда, Минкультуры, Росводресурсов, а также председатели правительств Чечни и Дагестана.
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