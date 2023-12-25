Визитка Дагестана

Абсолютно каждый турист, посетивший Дагестан, покажет вам эти кадры. Умопомрачительные виды на Сулакский каньон стали настоящей «визитной карточкой» республики, притягивающей сюда сотни тысяч человек ежегодно.
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