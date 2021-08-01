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Кто такой Агриппа

Кто такой Агриппа

Дед Калигулы, прадед Нерона, лучший друг и верный заместитель Августа, Марк Випсаний Агриппа – человек, близость и взаимосвязь которого с некоторыми из самых известных имен Древней истории соседствует с тем, что его имя мало знакомо общественности.

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