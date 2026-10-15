Во Франции 17 октября могут пройти около 250 протестных акций, ещё порядка 60 демонстраций находятся на стадии организации.
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