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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • человек Дубов
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Мигрантов разворачивают в аэропортах: Россия устала от нелегалов

Мигрантов разворачивают в аэропортах: Россия устала от нелегалов

Avia.pro - СМИ Мигранты, мигранты! Казалось бы, тихо едешь – дальше будешь, но нет, эти «трудовые пчелки» решили, что могут летать как угодно и где угодно, забыв, что для них, как ни странно, есть правила.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Дубов - это провокатор. Он чуточку изменил ник на этом сайте,, но мы его давно уже ведем и знаем.
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1 час.
Вадим Кузнецов
&quot;власти даже предлагают вынести медосмотр, дактилоскопию и проверку знаний русского языка за пределы России&quot; Это означает, что результаты будут покупаться вне пределов России, а к нам будет пробираться все то же самое. То-есть тот же дикарь с туберкулезом и вшами, с тремя судимостями, без знания русского языка, без какого-то образования, и с выданными неизвестно кем бумажками. И чем это лучше того, что мы имеем сейчас? Я разницы не вижу.
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48 мин.
чД
человек Дубов
Тогда отдайте Богу Богово а кесарю кесарево - тоже провокатор сказал? У вас как? с мозгами то норма, есть самоанализ или гордыня всё забила в глазах ваших?
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20 мин.

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