Мигрантов разворачивают в аэропортах: Россия устала от нелегалов

Дубов - это провокатор. Он чуточку изменил ник на этом сайте,, но мы его давно уже ведем и знаем.

Вадим Кузнецов

"власти даже предлагают вынести медосмотр, дактилоскопию и проверку знаний русского языка за пределы России" Это означает, что результаты будут покупаться вне пределов России, а к нам будет пробираться все то же самое. То-есть тот же дикарь с туберкулезом и вшами, с тремя судимостями, без знания русского языка, без какого-то образования, и с выданными неизвестно кем бумажками. И чем это лучше того, что мы имеем сейчас? Я разницы не вижу.