В Смоленске состоится прямой эфир на тему экологических акций

Трансляция состоится завтра, 12 октября, в 11:00. На вопросы смолян ответят министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Грунин и директор ОГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области» Игорь Банденок.
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