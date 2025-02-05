Американист Василевский: от решений Трампа по пошлинам скоро пострадают сами США

Дональд Трамп не ведает, что творит? "Одно решение сводит на нет все годы сотрудничества" © AP Photo / Evan Vucci Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Читать inosmi.