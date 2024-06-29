День кораблестроителя Ежегодно, 29 июня, в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник люди, так или иначе связанные с отраслью военного и гражданского судостроения.
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День кораблестроителя Ежегодно, 29 июня, в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник люди, так или иначе связанные с отраслью военного и гражданского судостроения.
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