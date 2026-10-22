От VG: консорциум во главе с FAW Jiefang запустил масштабные дорожные испытания 49-тонного тяжёлого грузовика на жидком водороде: пробег в 5000 километров на дорогах общего пользования призван доказать жизнеспособность технологии в реальных, а не лабораторных условиях.