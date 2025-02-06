В Иране спущен на воду первый корабль - носитель БПЛА, получивший наименование "Шахид Бакри/Shahid Bagheri".
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В Иране спущен на воду первый корабль - носитель БПЛА, получивший наименование "Шахид Бакри/Shahid Bagheri".