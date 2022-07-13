Мировое обозрение

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Восемь консерваторов на сундук Бориса Джонсона

Восемь консерваторов на сундук Бориса Джонсона

Бывший премьер0министр Великобритании Борис Джонсон На пост премьера Британии выстроилась очередь Глава парламентской группы в Палате общин сэр Грэм Брэди объявил заключительный список кандидатов на должность лидера Консервативной партии.

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