Восемь консерваторов на сундук Бориса Джонсона

Бывший премьер0министр Великобритании Борис Джонсон На пост премьера Британии выстроилась очередь Глава парламентской группы в Палате общин сэр Грэм Брэди объявил заключительный список кандидатов на должность лидера Консервативной партии.
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