МИД: США "фонтанируют" мертворожденными идеями для диалога по безопасности с РФ

Администрация президента США Джо Байдена "фонтанирует" мертворожденными идеями для диалога по безопасности с Россией, основы и предмета разговора в них нет, заявил в беседе с ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.