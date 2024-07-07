Посольство Украины раскритиковало премьера Болгарии за слова о переговорах с РФ

Предложение премьер-министра технического правительства Болгарии Димитара Главчева выдвинуть на саммите НАТО в США инициативу о мирных переговорах России и Украины вызвало жесткую критику со стороны украинского посольства в Софии.
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