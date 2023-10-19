Без полиса ОСАГО и без совести: маршрутки в Челябинске за день нарушили правила свыше 200 раз

Сотрудники областной Госавтоинспекции 19 октября проверяли пассажирский транспорт на дорогах.19 октября в Челябинске сотрудники областного полка дорожно-патрульной службы провели рейд по профилактике аварийности на пассажирском транспорте.
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