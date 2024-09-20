Турецкий оппозиционер планирует поездку в США на встречу социалистов

Участие во встрече Социалистического Интернационала, которая пройдет в США 24 сентября 2024 года, запланировала глава основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель, пишет 19 сентября Cumhuriyet.
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