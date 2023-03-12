smi.today

4 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    И провал и диверсия, это работа оборотней Минфина и блока Экономразвития...Провал или диверс...
  • Taurus Zmei
    А малообеспеченная семья сможет платить коммуналку?В Крыму квартиру ...
  • лина любимцева
    Саакашвили истеричка, наркоман и сволочь. Нужен ли он Грузии и грузинам?Гарибашвили назва...

Spiegel: Глава полиции Молдавии заявил о раскрытии «пророссийской агентурной сети»

Spiegel: Глава полиции Молдавии заявил о раскрытии «пророссийской агентурной сети»

Глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану сообщил о том, что правоохранители страны смогли раскрыть «российскую агентурную сеть», которая якобы планировала дестабилизировать власть в государстве, пишет издание Spiegel.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх