Комику Долгополову заблокировали счета после шуток о терактах

Он уже четыре года не живёт в России.Комику Александру Долгополову, пошутившему на тему теракта в Санкт-Петербурге, в котором был убит военкор Владлен Татарский, заблокировали по решению федеральной налоговой службы все счета.
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