Директор Кристины Орбакайте разочарован после отмены ее концертов в России

Концертный директор Орбакайте высказался об отмене ее выступления.Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что он не понимает, с чем связана отмена концерта артистки, который долен был пройти в Улан-Удэ.
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