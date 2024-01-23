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Директор Кристины Орбакайте разочарован после отмены ее концертов в России

Директор Кристины Орбакайте разочарован после отмены ее концертов в России

Концертный директор Орбакайте высказался об отмене ее выступления.Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что он не понимает, с чем связана отмена концерта артистки, который долен был пройти в Улан-Удэ.

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