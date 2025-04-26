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Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны

Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Верховный суд России разрешил использовать ножи для самообороны в ситуации, когда нападавших много и они создают опасность в том числе и для детей, сообщается в обзоре судебной практики.

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Комментарии
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AS
Anatoliy Skorohodov
В США давно неподсуден хозяин своего дома, если на его территорию ворвался грабитель, или хулиган. А у нас пьяная шелупонь врывается в дома, избивает хозяев, и тронуть их не смей. Пора уже разрешить добропорядочным гражданам защищать себя любыми способами, от неадекватных алкашей и бандитов.
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