Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны

AS

Anatoliy Skorohodov

В США давно неподсуден хозяин своего дома, если на его территорию ворвался грабитель, или хулиган. А у нас пьяная шелупонь врывается в дома, избивает хозяев, и тронуть их не смей. Пора уже разрешить добропорядочным гражданам защищать себя любыми способами, от неадекватных алкашей и бандитов.