Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Верховный суд России разрешил использовать ножи для самообороны в ситуации, когда нападавших много и они создают опасность в том числе и для детей, сообщается в обзоре судебной практики.
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