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Энрике про 1:0 с «Арсеналом»: «Трудно играть в такой атмосфере – гол в самом начале придал «ПСЖ» уверенности. Не знаю, сможет ли Дембеле сыграть в ответном матче»

«ПСЖ» выиграл на выезде (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. На 70-й минуте встречи Усман Дембеле, ставший автором победного гола парижан не смог продолжить игру из-за повреждения и был заменен.

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