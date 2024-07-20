Овечкин приехал в Москву на матч звезд НХЛ и КХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за команду «Вашингтон Кэпиталз», приехал на благотворительный матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «ЦСКА Арене», сообщают журналисты.
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