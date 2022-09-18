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Нагельсманн считает, что в визите «Баварии» на Октоберфест нет смыcла после поражения: «Но если команда поедет, то и мне придется»

Юлиан Нагельсманн не хотел бы посещать Октоберфест после поражения от «Аугсбурга» (0:1). Тренер «Баварии» сказал, что запланированный на сегодня визит Октоберфеста «больше не имеет смысла» после поражения, хотя он обязателен из-за контрактов.

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