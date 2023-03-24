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«Матч ТВ» не подтверждает информацию о том, что Роман Костомаров перенес еще одну ампутацию

«Матч ТВ» не подтверждает информацию о том, что Роман Костомаров перенес еще одну ампутацию.    Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что олимпийскому чемпиону ампутировали пальцы на левой руке, чтобы предотвратить процесс гангрены.

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