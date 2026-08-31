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Банки и МФО с сентября будут отчитываться в ФССП о взыскании просроченных долгов

Банки и МФО с сентября будут отчитываться в ФССП о взыскании просроченных долгов

Кредитные и микрофинансовые организации, которые самостоятельно взыскивают просроченные долги граждан, с 1 сентября начнут отчитываться о работе перед ФССП России.

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